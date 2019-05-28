Обнародованы ответы на ВНО по французскому языку (документ)

Результаты внешнего независимого оценивания по французскому языку будут размещены на информационных страницах участников до 19 июня 2019 года.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы на тест внешнего независимого оценивания по французскому языку основной сессии 2019 года. Участие в тестировании по французскому языку приняли 553 человека, что составляет 89% от общего количества зарегистрированных, сообщили в пресс-службе УЦОКО. Результаты внешнего независимого оценивания по французскому языку будут размещены на информационных страницах участников до 19 июня 2019 года. Ответы ВНО по французскому языку Как сообщал УНИАН, ранее стали известны ответы на ВНО по испанскому языку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter