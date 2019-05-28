ВНО по испанскому языку 2019: обнародованы правильные ответы к тесту (документ)

Результаты внешнего независимого оценивания по испанскому языку будут размещены на информационных страницах участников до 19 июня 2019 года.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы на тест внешнего независимого оценивания по испанскому языку основной сессии 2019 года. Участие в тестировании по испанскому языку приняли 144 человека, что составляет 94,7 % от общего количества зарегистрированных, сообщили в пресс-службе УЦОКО. Результаты внешнего независимого оценивания по испанскому языку будут размещены на информационных страницах участников до 19 июня 2019 года. Результаты ВНО по испанскому языку Как сообщал УНИАН, 28 мая абитуриенты сдавали ВНО по английскому языку.

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