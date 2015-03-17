Милиция задержала 5 участников беспорядков в Константиновке

Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника милиции Донецкой области Вячеслава Аброськина.

«Все участники массовых беспорядков, имевших место вечером 16 марта в г.Константиновке, зафиксированы. 5 активных участников уже задержаны. По данному факту городской милицией проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении.

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Кроме того, Аброськин заверил, что группа лиц, причастная к вчерашнему поджогу транспортных средств в Константиновке, понесет наказание.

По данным милиции, открыто уголовное производство по ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в Константиновке БМД украинской армии совершил наезд на пешеходов, в результате чего девочка 2008 года рождения погибла, а женщина с младенцем, которые ее сопровождали, госпитализированы. На месте аварии собрался стихийный митинг. Люди были настроены агрессивно и бросали камнями в проезжающие мимо военные автомобили. Военнослужащих, попавших в аварию, отвезли в Краматорск, испугавшись самосуда.

Стихийный митинг, который начался на месте гибели девочки, привел к беспорядкам у здания, где проживают украинские военные.

Расследование ДТП в Константиновке берет под личный контроль главный военный прокурор Украины.