Жители Константиновки требуют от МВД запретить продажу спиртного военным
В Константиновке Донецкой области после беспорядков 16 марта правоохранители стабилизировали ситуацию.
Об этом сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Милиция Константиновки несет службу в усиленном варианте. Все факты массовых беспорядков задокументированы. Личности организаторов установлены. Ситуация в городе стабилизирована", - сообщил Аброськин.
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По его словам, протестующие требовали справедливого и немедленного наказания военных преступников, по вине которых погиб ребенок, а также о запрете продажи спиртных напитков военным.
Как сообщал УНИАН, в Константиновке Донецкой области украинские военные на БМД совершили смертельное ДТП, в котором погиб ребенок. Позже правоохранителям разрешили стрелять на поражение, если кто-то в Константиновке, использует ДТП с участием БМД для массовых столкновений.