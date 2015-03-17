Жители Константиновки требуют от МВД запретить продажу спиртного военным

Об этом сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Милиция Константиновки несет службу в усиленном варианте. Все факты массовых беспорядков задокументированы. Личности организаторов установлены. Ситуация в городе стабилизирована", - сообщил Аброськин.

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По его словам, протестующие требовали справедливого и немедленного наказания военных преступников, по вине которых погиб ребенок, а также о запрете продажи спиртных напитков военным.

Как сообщал УНИАН, в Константиновке Донецкой области украинские военные на БМД совершили смертельное ДТП, в котором погиб ребенок. Позже правоохранителям разрешили стрелять на поражение, если кто-то в Константиновке, использует ДТП с участием БМД для массовых столкновений.