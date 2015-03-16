В Константиновке основная масса людей разошлась с места ДТП - ОГА

Как сообщает в Twitter пресс-служба Донецкой ОГА, основная масса людей, которые начали собираться на месте ДТП, разошлась, кроме группы пьяных.

"Все объекты в Константиновке, в том числе сил АТО, находятся под контролем государства", - сообщают в ОГА.

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Как сообщал УНИАН, в Константиновке Донецкой области украинские военные на БМД совершили смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.