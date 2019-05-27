ВНО-2019: сегодня пройдет тестирование по немецкому, французскому и испанскому языкам

Участие в тестировании примут около 3 тыс. абитуриентов. К пункту тестирования абитуриентов будут допускать с 10:15 до 10:50.

В понедельник, 27 мая, состоится внешнее независимое оценивания (ВНО) по испанскому, немецкому и французскому языкам.

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Участие в нем примут около 3 тыс. абитуриентов, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

На выполнение сертификационной работы участникам ВНО отведено 150 минут. Она состоит из 59 задач. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, 72. Сертификационная работа состоит из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и использование языка. На аудирование отводится 30 минут. Участникам предложат прослушать несколько аудиозаписей продолжительностью от 10 секунд до 3 минут каждая. Запись каждого из блоков фрагментов текста будет повторена дважды.

К пункту тестирования абитуриентов будут допускать с 10:15 до 10:50. При себе необходимо иметь оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, паспорт, приглашение-пропуск для участия в ВНО. Если участник тестирования не будет иметь при себе хоть одного из этих документов, его не допустят к пункту ВНО.

Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00. Абитуриенты имеют право иметь две-три ручки черного цвета и прозрачную бутылку с водой.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе какие-либо средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Как сообщал УНИАН, ВНО-2019 стартовало 21 мая тестированием по математике.