Внесли в списки: боевики не разрешили школьникам выехать из "ДНР" для сдачи ВНО по украинскому

Для детей, которые не смогли сдать экзамены ВНО по причине блокировки, будет организована дополнительная сессия.

На блокпостах оккупированной Донецкой области вечером 22 мая и утром 23 мая боевики блокировали выезд школьников, которые ехали на подконтрольную Украине территорию для сдачи тестов внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщил заместитель руководителя Донецкой областной ВЦА Игорь Стокоз в Facebook.

«В этом году на ВНО с неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 человека. Первый экзамен по математике сдавали 430 человек. Сегодня экзамен по украинскому языку, должны сдавать 678 человек. Сейчас регистрируются телефонные обращения с информацией о том, что вчера в Гнутово сегодня в Еленовке боевики прекратили пропускать детей, которые сегодня должны были сдавать ВНО. Родители утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым, их детей не пропустили на подконтрольную Украине территорию», - написал он.

Читайте такжеПервое в этом году ВНО сдали более 155 тысяч участников, 113 человек не допустили к тестированию

Стокоз подчеркнул, что для детей, которые не смогли сдать экзамены ВНО по причине блокировки, будет организована дополнительная сессия. Сроки проведения сессии он пообещал довести до заинтересованных лиц так, чтобы этого не узнали боевики.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, в Украине состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Напомним, 21 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания, первыми абитуриенты сдавали тест по математике. Всего на ВНО-2019 зарегистрировались свыше 354 тысяч человек.