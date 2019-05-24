Темникова уже в Украине: в ГПСУ опровергли запрет въезда пропутинской певицы

Артистка, поддержавшая оккупацию Крыма, уже в Украине.

В Государственной пограничной службе опровергли заявление одесского клуба Ibiza о запрете въезда в Украину российской певицы Елены Темниковой, выступление которой сегодня вечером намерены сорвать активисты.

Об этом УНИАН сообщил помощник председателя ГПУ - пресс-секретарь Олег Слободян.

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В частности, в открытом обращении увеселительного заведения к президенту Украины Владимиру Зеленскому сказано, что якобы существует устный приказ одного из руководителей Госпогранслужбы о том, чтобы не пропускать в Украину Темникову.

«Информация не соответствует действительности. Не знаю, на чем основано это заявление клуба… У нас не было оснований не пропускать данную гражданку в Украину, так как у нас не было для этого причин», - сказал Слободян.

В частности, он пояснил, что пограничники не получали соответствующего документа из СБУ, которым въезд Темниковой в нашу страну запрещен.

«Темникова уже находится в Украине», - сказал Слободян.

Как сообщал УНИАН, в Одессе активисты заявили, что намерены сорвать концерт в элитном увеселительном заведении российской певицы Елены Темниковой, поддержавшей оккупацию Крыма Россией.

Концерт должен состояться в известном увеселительном заведении Ibiza Beach Club, расположенном на побережье Черного моря, на пляже Аркадия.

В свою очередь администрация Ibiza Beach Club разместила на своей странице в Facebook открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем говорится, что сегодня состоится сезонное открытие клуба, на которое приглашена артистка Темникова.

В письме, в том числе утверждается, что первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Юрий Гресько якобы дал «устное незаконное распоряжение пограничной службе Украины» - не впускать Темникову в Украину.

Справка УНИАН. Российская певица Елена Темникова родилась 18 апреля 1985 года в России. Бывшая участница группы Serebro.