Tuborg поддержал музыкальный эксперимент «Антитела» и “Clean Bandit”, который будет представлен в рамках тура “HELLO” 25 мая.

Обладатель «Гремми», группа “Clean Bandit” и известная украинская группа «Антитела» объединились ради музыкального эксперимента. Инициативу двух групп поддержал бренд Tuborg. Музыкальная платформа, на которой работает Tuborg, призывает открыть себя для большего и не бояться получать новый необычный опыт, который может изменить жизнь.

Группе «Антитела» было предложено сделать свою версию одного из хитов группы Clean Bandit. «Антитела» придали мировому хиту собственное «фирменное» звучание и национальный колорит, заставив его звучать по-новому.

Фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя отметил: «Этот трек вдохновляет на творчество и пробуждает прекрасные чувства. Это и подтолкнуло к продуктивной работе над композицией. Совсем скоро каждый сможет оценить плоды нашего совместного сотрудничества с британскими коллегами».

Clean Bandit, трио, в состав которого входят Грейс Чатто и братья Люк и Джек Паттерсоны, рассказали, насколько им было приятно сотрудничать с группой «Антитела». Говоря о треке, Грейс Чатто сказала: «Мы рады сотрудничать с группой «Антитела» и узнавать больше о людях и местах, которые вдохновляют их на новые музыкальные эксперименты. Для нас это интересный опыт, поэтому мы с нетерпением ждем результат нашего общего сотрудничества».

Сейчас «Антитела» готовят новую видеоработу. Подробности группа не разглашает, но известно, что клип и песня будут представлены 25 мая во Львове на первом концерте группы «Антитела» в рамках стадионного тура “HELLO”, спонсором которого выступил Tuborg. Песня также прозвучит в других городах Украины, а именно в Харькове, Полтаве, Одессе и Киеве во время live-show «Hello».