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"Украинский брекзит": Вятрович прокомментировал возможный референдум о мирных соглашениях с РФ

12:22, 22 мая 2019
Общество
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Вятрович назвал референдум о переговорах с Россией украинским брекзитом / фото УНИАН

Председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович высказался по поводу возможного проведения властями Украины референдума о заключении мирных договоренностей с Россией.

Мнение относительно этого он озвучил на своей странице в Facebook.

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"Референдум о переговорах с Россией – это украинский брекзит. Только Украина окажется перед угрозой выхода из международного содружества, а собственной сущности", – отметил Вятрович.

Как сообщал УНИАН, 21 мая глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что власть допускает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Российской Федерацией.

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Теги: #Вятрович#Богдан#Администрация президента