"Украинский брекзит": Вятрович прокомментировал возможный референдум о мирных соглашениях с РФ

Вятрович считает, что в таком случае Украина окажется перед серьезной угрозой.

Председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович высказался по поводу возможного проведения властями Украины референдума о заключении мирных договоренностей с Россией.

Мнение относительно этого он озвучил на своей странице в Facebook.

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"Референдум о переговорах с Россией – это украинский брекзит. Только Украина окажется перед угрозой выхода из международного содружества, а собственной сущности", – отметил Вятрович.

Как сообщал УНИАН, 21 мая глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что власть допускает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Российской Федерацией.