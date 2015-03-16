Киевский суд признал незаконной приватизацию больницы "Феофания"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, установлено, что в 2010 году право собственности на нежилые помещения лечебного учреждения общей площадью почти 6 тыс. кв.м, было перерегистрировано за физическим лицом на основании решения Ворошиловского районного суда города Донецка, якобы принятого более 10 лет назад.

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Однако, как установила прокурорская проверка, районный суд города Донецк никогда не рассматривал указанное дело и не принимал никакого решения относительно помещений столичного лечебного комплекса.

При таких обстоятельствах прокуратура Шевченковского района обратилась в суд с требованием отменить запись государственного регистратора о смене собственника недвижимого имущества ГП "Лечебно-профилактический комплекс "Феофания".

Суд, согласившись с позицией прокуратуры, удовлетворил иск в полном объеме.