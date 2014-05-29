Участники АТО будут бесплатно лечиться в «Феофании»
12:42, 29 мая 2014Политика
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Военнослужащие, которые принимали участие в антитеррористической операции (АТО), получили право бесплатно лечиться в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами.
Военные, получившие ранения в ходе АТО смогут вылечиться в "Феофании" / фото УНИАН
За это решение проголосовали 234 народных депутата из 306 зарегистрированных в сессионном зале. Из фракции Партии регионов «за» проголосовали 7 депутатов, из фракции КПУ - 0.
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В постановлении говорится, что все военнослужащие, которые, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в АТО и получили ранения, контузии или нанесен другой вред здоровью, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание (лечение, диспансеризацию, медицинскую реабилитацию) в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами.
Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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