Участники АТО будут бесплатно лечиться в «Феофании»

За это решение проголосовали 234 народных депутата из 306 зарегистрированных в сессионном зале. Из фракции Партии регионов «за» проголосовали 7 депутатов, из фракции КПУ - 0.

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В постановлении говорится, что все военнослужащие, которые, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в АТО и получили ранения, контузии или нанесен другой вред здоровью, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание (лечение, диспансеризацию, медицинскую реабилитацию) в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.