Советник главы МВД Антон Геращенко назвал фамилию убийцы донецкого активиста Дмитрия Чернявского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник министра МВД сказал, выступая сегодня перед участниками акции "Донецк - это Украина!" на Майдане Незалежности в Киеве.

"Лицо, ударившее ножом Дмитрия, установлено. К сожалению, тогда его милиция не задержала. Но мы знаем, кто он", - сказал Геращенко.

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Он добавил, что этот человек находится в розыске и рано или поздно будет наказан за убийство.

"Мне прислали фамилию негодяя, который зарезал Дмитрия. Его прозвище "Палач", а фамилия - Кикоть. Он будет обязательно найден. Если он еще не погиб на стороне террористов в страшных муках, то рано или поздно он получит свой длительный, наверное , пожизненный уголовный срок", - сказал советник министра.

Как сообщал УНИАН, 22-летнего активиста областной парторганизации ВО "Свобода" Чернявского убили на митинге в Донецке 13 марта 2014 г.