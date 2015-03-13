Геращенко назвал фамилию убийцы донецкого активиста Дмитрия Чернявского
Он добавил, что этот человек находится в розыске и рано или поздно будет наказан за убийство.
Советник главы МВД Антон Геращенко назвал фамилию убийцы донецкого активиста Дмитрия Чернявского.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник министра МВД сказал, выступая сегодня перед участниками акции "Донецк - это Украина!" на Майдане Незалежности в Киеве.
"Лицо, ударившее ножом Дмитрия, установлено. К сожалению, тогда его милиция не задержала. Но мы знаем, кто он", - сказал Геращенко.
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Он добавил, что этот человек находится в розыске и рано или поздно будет наказан за убийство.
"Мне прислали фамилию негодяя, который зарезал Дмитрия. Его прозвище "Палач", а фамилия - Кикоть. Он будет обязательно найден. Если он еще не погиб на стороне террористов в страшных муках, то рано или поздно он получит свой длительный, наверное , пожизненный уголовный срок", - сказал советник министра.
Как сообщал УНИАН, 22-летнего активиста областной парторганизации ВО "Свобода" Чернявского убили на митинге в Донецке 13 марта 2014 г.