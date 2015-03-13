СБУ обнаружила в МИД, Минобороны и ГСЧС компьютеры с российскими шпионскими программами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил руководитель Департамента информационной безопасности государства СБУ Виталий Найда.

Он отметил, что с начала года было выявлено и пресечено ряд фактов противоправной деятельности российских спецслужб, в частности, по распространению вредоносного программного обеспечения в информационных ресурсах органов государственной власти Украины. Так, с использованием телекоммуникационного оборудования, которое находилось на территории Российской Федерации, рассылались «вредные» электронные письма на электронные адреса органов государственной власти.

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"Эта деятельность координировалась и финансировалась, по нашим оценкам, 16-м и 18-м центрами Федеральной службы безопасности Российской Федерации", - сказал Найда и добавил, что целями атак были, в частности, МИД, Минобороны и ГСЧС Украины.

Он отметил, что вредоносное программное обеспечение маскировалось под официальные письма от имени Антитеррористического центра при СБУ и Администрации Государственной пограничной службы. "На компьютеры устанавливалась шпионская программа, которая предоставляла удаленный доступ к электронному почтовому ящику и теоретически могла бы давать возможность получить доступ ко всем служебным документам, которые хранились на жестком диске или флеш-накопителе", - сказал Найда.

"На сегодня департаментом локализована эта угроза, минимизирована возможность утечки служебных документов органов государственной власти в Российской Федерации", - заверил руководитель департамента.

Он выразил убеждение, что российские спецслужбы не прекратят кибератаки. "Все ресурсы в России очень значительные для того, чтобы нанести максимальный ущерб информационной безопасности Украины", - добавил Найда.

Ранее УНИАН сообщал, что в Краматорске Служба безопасности Украины блокировала работу телекоммуникационного программно-аппаратного комплекса, который использовался российскими спецслужбами для координации действий боевиков террористических организаций.