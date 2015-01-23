СБУ ликвидировала канал связи российских спецслужб с террористами
В Краматорске Служба безопасности Украины блокировала роботу телекоммуникационного программно-аппаратного комплекса, который использовался российскими спецслужбами для координации действий боевиков террористических организаций.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
"Установлено, что международный телефонный трафик поступал из России через сеть Интернет по технологии ІР-телефонии. После обработки специализированным оборудованием он под видом местных разговоров направлялся на сети украинских операторов мобильной связи. Телефонные номера, на которые осуществлялась маршрутизация трафика, использовались боевиками незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во время изъятия программно-аппаратного комплекса сотрудники СБУ задержали местного жителя, который осуществлял администрирование телекоммуникационного оборудования.
Ведутся оперативно-следственные действия.