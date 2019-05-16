Наехал на копа и угрожал суицидом: в полиции рассказали свою версию стычек под ВР с "евробляхерами"

В полиции отметили, что водителя, который совершил наезд на правоохранителя, доставили в Печерское управление полиции.

Во время столкновения правоохранителей с активистами организации «АвтоЕвроСила» под зданием Верховной Рады пострадал работник полиции.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, медики оказывают ему необходимую помощь.

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По предварительной информации правоохранителей, участники акции пытались перекрыть движение на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского, а когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского.

«Во время задержания преступник угрожал порезать себе вены ножом. Чтобы утихомирить мужчину, правоохранители применили слезоточивый газ», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что водителя, который совершил наезд на полицейского, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его анкетные данные и получают объяснения.

Как сообщал УНИАН, 15 мая около тысячи активистов организации «АвтоЕвроСила» собрались возле стен Верховной Рады с требованием отсрочить введение штрафов за нерастаможивание автомобилей на «евробляхах». Нормы, предусматривающие введение штрафов за нерастаможивание автомобилей на «евробляхах», должны вступить в силу уже с 22 мая.

Участники акции вдоль здания парламента - на улице Грушевского - припарковали автомобили с еврономерами.

Сегодня, 16 мая, активисты продолжили акцию у парламента.