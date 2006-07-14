Прокуратура проверила ”благотворительные вклады” больниц

Прокуратура Орджоникидзевского района Запорожья по итогам проверки роддома и трех, расположенных на территории района больниц, обязала лечебные учреждения вернуть экс-пациентам свыше 3,5 тыс. грн., собранных с них в качестве благотворительных взносов.

Как рассказал УНИАН прокурор Орджоникидзевского района Запорожья Андрей КУДРЯВЦЕВ, работники прокуратуры взяли в лечебных заведениях списки пациентов, вносивших благотворительные взносы, и обзвонили каждого из них с целью установить, насколько добровольно люди отдавали деньги.

"Нарушения - взимание благотворительных взносов в "добровольно-принудительном порядке" были выявлены в каждом из проверенных лечебных учреждений. В результате прокуратурой было составлено 34 документа прокурорского реагирования, обязывающих вернуть незаконно полученные средства. 8 должностных лиц лечебных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказал прокурор.

По его словам, общая сумма средств, возмещенных экс-пациентам в результате вмешательства прокуратуры, составила 3,5 тыс. грн., которые были перечислены гражданам почтовыми переводами или переданы лично.

Ввиду незначительности сумм, взимавшейся медиками (сумма благотворительного взноса одного пациента составляла около 200 грн.) уголовное дело ни на одного из работников медучреждений возбуждено не было, - пояснил прокурор, отметив, что в дальнейшем намерен проводить проверки законности приема средств благотворительными фондами при лечебных учреждениях еженедельно.