Крымский мост "рассекло" молниями (фото)

Сообщается, что транспортный переход через Керченский пролив не пострадал.

В сети опубликовали фото с Крымского моста во время грозы. Автору удалось поймать необычное природное явление - по обе стороны от дороги вспыхнули 2 молнии.

Читайте также"Обречен стать политиком": астролог составил гороскоп Святослава Вакарчука

Об этом пишет Kerchinfo.com.

На фото видно, как в автомобильную часть моста ударили сразу две молнии.

Сообщается, что транспортный переход через Керченский пролив не пострадал.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали, как Крым готовится к курортному сезону. Были опубликованы фото из Ялты, Джанкоя и Керчи.