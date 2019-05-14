Крымский мост "рассекло" молниями (фото)
10:09, 14 мая 2019Общество
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Сообщается, что транспортный переход через Керченский пролив не пострадал.
На фото видно, как в автомобильную часть моста ударили сразу две молнии / Kerchinfo
В сети опубликовали фото с Крымского моста во время грозы. Автору удалось поймать необычное природное явление - по обе стороны от дороги вспыхнули 2 молнии.
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Об этом пишет Kerchinfo.com.
На фото видно, как в автомобильную часть моста ударили сразу две молнии.
Сообщается, что транспортный переход через Керченский пролив не пострадал.
Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали, как Крым готовится к курортному сезону. Были опубликованы фото из Ялты, Джанкоя и Керчи.
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