Мусор повсюду: в сети показали, как Крым готовится к курортному сезону (фото)

Были опубликованы фото из Ялты, Джанкоя и Керчи.

В сети показали, как Крым готовится к курортному сезону. Так, были опубликованы фото из Ялты, Джанкоя и Керчи.

Снимки заваленной мусором Ялты опубликовала популярный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«Крым. В оккупированной Керчи на улице Дубинина замечены российские нанотехнологии», - иронизирует блогер под ником "КРЫМский бандеровец" под фото открытого канализационного люка.

Как сообщал УНИАН, на Крымском мосту началось опасное строительство.