Мусор повсюду: в сети показали, как Крым готовится к курортному сезону (фото)
12:39, 23 апреля 2019Общество
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Были опубликованы фото из Ялты, Джанкоя и Керчи.
Снимки заваленной мусором Ялты опубликовала популярный крымский блогер RoksolanaToday&Крым / Фото: RoksolanaToday&Крым
В сети показали, как Крым готовится к курортному сезону. Так, были опубликованы фото из Ялты, Джанкоя и Керчи.
Снимки заваленной мусором Ялты опубликовала популярный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.
Фото: RoksolanaToday&Крым
Фото: RoksolanaToday&Крым
Фото: RoksolanaToday&Крым
«Крым. В оккупированной Керчи на улице Дубинина замечены российские нанотехнологии», - иронизирует блогер под ником "КРЫМский бандеровец" под фото открытого канализационного люка.
"КРЫМский бандеровец"
Как сообщал УНИАН, на Крымском мосту началось опасное строительство.
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