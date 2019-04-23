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Мусор повсюду: в сети показали, как Крым готовится к курортному сезону (фото)

12:39, 23 апреля 2019
Общество
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Снимки заваленной мусором Ялты опубликовала популярный крымский блогер RoksolanaToday&Крым / Фото: RoksolanaToday&Крым

Снимки заваленной мусором Ялты опубликовала популярный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

Фото: RoksolanaToday&amp;Крым
Фото: RoksolanaToday&amp;Крым
Фото: RoksolanaToday&amp;Крым

«Крым. В оккупированной Керчи на улице Дубинина замечены российские нанотехнологии», - иронизирует блогер под ником "КРЫМский бандеровец" под фото открытого канализационного люка.

"КРЫМский бандеровец"

Как сообщал УНИАН, на Крымском мосту началось опасное строительство.

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Теги: #Крымпогода в Ялте