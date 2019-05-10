Религиовед объяснил, может ли Украина потерять томос из-за церковного конфликта

По словам эксперта, конфликты между священниками есть, и этого не скрыть, но церковь старается разрешить их своими силами.

Если деятельность Православной церкви Украины не будет соответствовать статуту, то у нее могут возникнуть проблемы, однако забирать у нее томос Константинополь сразу же не станет.

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Такое мнение высказал «Главреду» религиовед Руслан Халиков, комментируя информацию о конфликте между Филаретом и Епифанием.

"Разговоры о том, чтобы отобрать у нас томос, ходят с января месяца. Но это сложно себе практически представить – приедет делегация из Константинополя и увезет документ? Если деятельность Православной церкви Украины не будет соответствовать статуту, или они его перепишут, как неоднократно уже высказывался патриарх Филарет, тогда могут возникнуть проблемы", - отметил Халиков.

Эксперт уточнил, что пока из православных церквей ПЦУ признает только Константинопольский патриархат

"И если он перестанет признавать, то это будет неприятно. Но я думаю, это настолько крайняя мера. Если они решат, что не так идет, как все планировалось, то сначала будет несколько предупреждений. Это будет не первая и не вторая ступенька. А если будет угроза такого негативного отношения от Константинополя из-за каких-то очень серьезных нарушений прежде всего Устава, то сначала в любом случае будут предупреждения. И тогда можно будет говорить об угрозе. А сразу приехать и забрать томос – такого не будет", - подчеркнул Халиков.

По словам эксперта, конфликты между священниками есть, и этого не скрыть. Но церковь старается разрешить их своими силами.

"Например, с самого начала был конфликт с митрополитом Луцким Михаилом. Но на Пасху его послали за благодатным огнем в Иерусалим. Даже если это не свидетельство того, что все конфликты решились, то в любом случае это знак – там пытаются наладить общий язык. Большой вопрос в том, что есть Митрополия. И есть отдельно-существующий Киевский патриархат, по крайней мере с точки зрения его деятелей. И это конечно многим не нравится. Но то, что так будет, было ясно и до Собора. Вряд-ли греки не понимали, что патриарх Филарет не откажется от своих амбиций хотя-бы к титулу", - заключил религиовед.

Напомним, 14 мая Православная Церковь чтит память священномученика Макария, митрополита Киевского. По этому случаю Филарет приглашает архиереев ПЦУ принять участие в «торжественном молитвенном общении» и рассылает специальные письма. При этом письма эти напечатаны на бланках Киевского патриархата, который в декабре 2018 года был распущен лично Филаретом, сообщает журналистка Соня Кошкина. Она также отмечает, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний приглашение на праздник не получил.

"Следует полагать, Филарет его во Владимирском видеть не хочет. Не то, чтобы Епифаний сильно расстроился, у него на вторник другие планы - визит на Донбасс. Но, согласитесь, ситуация ненормальная. Оголившая серьезный конфликт между Филаретом и Епифанием. Точнее сказать: между Филаретом и остальным миром. Поскольку Епифаний в адрес Филарета кривого слова не сказал, козней уж и подавно не строит", - отмечает журналистка.

По словам Кошкиной, Филарет в последнее время "вставляет палки в колеса новосозданной ПЦУ": от блокировки финансовых поступлений до попытки созвать Поместный собор, дабы пересмотреть Статут ПЦУ. А это, отмечает журналистка, грозит Украине отзывом Томоса.