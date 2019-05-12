Календарь событий: «Формула-1», столовый нож от Ришелье, первые «Оскары» и электрический трамвай, парижская Олимпиада, история Монреаля и вазелина

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

13 мая

Понедельник ознаменовался важными и любопытными историческими датами. Так, 13 мая 1501 года флорентинец Америго Веспуччи отправился в морское путешествие, в ходе которого выяснил, что Колумб открыл ничто иное, как новый континент. Но именно в его честь была названа Америка.

В 1637 году в этот день кардинал Ришелье, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса. Так на свет появился столовый нож.

В 1918 году в США были напечатаны почтовые марки с перевернутым по ошибке изображением самолетов. В последствии они стали коллекционным раритетом.

В 1920 году в Манчестере на конференции врачей-дантистовсахар был назван главной причиной болезни зубов. Для избежания пагубных последствий рекомендовалось после сладостей пить сухое шампанское.

В 1950 году в этот день в английском Сильверстоуне прошла гонка первого чемпионата «Формулы-1», она состоялась на взлетно-посадочных полосах бывшего военного аэродрома. Победителем стал 44-летний итальянский автогонщик Джузеппе Фарина (команда «Альфа-Ромео»), который по итогам сезона стал и первым чемпионом «Формулы-1». Гонка проходила в присутствии членов британской королевской фамилии, в ней принимали участие сильнейшие гонщики мира того времени – Хуан Мануэль Фанхио, Луиджи Фаджиоли, Луи Розье, Редж Парнелл и Принц Бира.

13 мая 1958 года швейцарский инженер Георг де Местраль зарегистрировал торговую марку разработанной им застежки-липучки Velcrо (от французских слов velours – «бархат» и crochet – «крючок»). Так она называется в некоторых западноевропейских странах и сегодня. В английском же обиходе застежке придумали другое наименование – hooks & loops («крючки и петли»). Сейчас «Velcro» - известный бренд, который не только является торговой маркой, но и стал уже именем нарицательным. Идея Георгу де Местралю пришла в голову, когда он гулял со своей собакой в Альпах, и она застряла в кустах репейника.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - Всемирный день одуванчика, День грозового гонга и Международный день Хумуса.

Именины у Василия, Игнатия, Максима, Никиты и Иакова.

14 мая

Вторник также богат историческими датами. К примеру, 14 мая 1878 года «вазелин» был запатентован как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в США англичанин Роберт Чезбро. В этом ему «помогли» нефтяники. Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чезбро заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах в качестве успешно заживляющего раны средства. Ученый стал экспериментировать с массой и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. В дальнейшем поразительную ранозаживляющую способность этого вещества Чезбро продолжил совершенствовать и, пробуя на себе, наблюдал за результатом. Полученное вещество назвал «нефтяным желе», которое запустил в производство с 1870 года. Популярностью новое лекарство не пользовалось именно из-за названия. Тогда ученый придумал другое – вазелин. Это производное от двух слов: немецкого «wasser» – вода и греческого «elaion» – оливковое масло. Так и появилось всемирно известное косметическое и лечебное средство. Кстати, изобретатель вазелина прожил 96 лет.

В 1900 году в Париже открылись II Олимпийские игры современности. Игры длились с 14 мая по 28 октября - почти 5 месяцев – так как были привязаны к Первой международной выставке, то есть являлись своего рода ее развлекательной частью. Церемонии открытия и закрытия на этих Играх не проводились. Но по сравнению с Первыми Играми в Афинах эти стали более массовыми и разнообразными по видам спорта. Здесь, согласно данным МОК, участвовало 997 спортсменов из 24 стран, среди которых была и Индия – первая азиатская страна, представленная на Играх. Причем впервые в Олимпиаде участвовали женщины – 22 спортсменки разыграли медали в соревнованиях по теннису и гольфу. Первой олимпийской чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер - теннисистка. В целом, на Олимпиаде 1900 года было разыграно 95 комплектов медалей в 20 видах спорта. По сравнению с предыдущими Играми, были отменены борьба и тяжелая атлетика, но еще 13 видов спорта были проведены впервые. Статус олимпийских получили: академическая гребля, баскская пелота, велоспорт, водное поло, гимнастика, гольф, конный спорт, крикет, крокет, легкая атлетика, парусный спорт, перетягивание каната, плавание, поло, регби, стрельба, стрельба из лука, теннис, фехтование и футбол. Кстати, впервые в соревнованиях по плаванию был проведен заплыв определенным способом плавания – 200 м на спине, до этого плавали только вольным стилем, то есть кто как хотел. В неофициальном общекомандном зачете на первое место по количеству медалей вышла сборная Франции, спортсмены которой завоевали 101 медаль (из них 26 – золотые), на втором месте оказалась команда США с 47 медалями (19 золотых), на третьем – Великобритании – 30 медалей (15 золотых). Кстати, во многих соревнованиях были показаны очень высокие для того времени результаты – только в легкой атлетике было установлено 14 олимпийских рекордов, из которых 6 превышали мировые достижения.

14 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль. Этому предшествовало принятие Генассамблей ООН резолюции 29 ноября 1947 года большинством голосов – 33 против 13 – о разделе Палестины на два государства. А вот именно 14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион - первый премьер-министр Израиля (в 1948—1953 и 1955—1963 годах), министр обороны в первых десяти правительствах Израиля, министр транспорта в третьем правительстве Израиля) на заседании в Тель-Авивском Музее зачитал Декларацию Независимости нового государства, получившего официальное название – Мединат Исраэль (государство Израиль). В следующем году кнессет - парламент Израиля принял закон о национальном празднике в 5-й день месяца ияра, получившем название Йом ха-Ацмаут – День Независимости.

14 мая 1973 года на космическую орбиту была выведена первая американская орбитальная станция «Скайлэб». На ее борту не было космонавтов. По решению ученых - сначала нужно было убедиться в том, что их пребывание в космосе будет безопасным. На станции «Небесная лаборатория» - так переводится ее название - в общей сложности побывали три экспедиции. Основной их задачей было изучение адаптации человека к условиям невесомости и проведение научных экспериментов. Станция была выведена с орбиты и разрушилась в атмосфере 11 июля 1979 года.

Неофициальные праздники - День большого бодуна, День фрилансера и День смешных нелепиц.

Именины у Пафнутия, Ефима, Игната, Макара, Тамары и Нины.

15 мая

В среду - Международный день семьи, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. В документе говорится: когда попираются основные права семьи - единство всего человечества находится под угрозой.

Еще 15 мая мир отмечает Международный день климата. Сохранение климата - одна из важнейших проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств. Современные науки не могут ответить на вопрос, как быстро наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего повышения температуры. Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти изменения человечеству вполне под силу. Сохранение климата Земли зависит от каждого жителя планеты. Внести свою лепту не так уж и сложно.

Также 15 мая - Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Отказники - это те люди, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию. Этот День был учрежден на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году. А 15 мая 1997 года немецкий федеральный парламент – бундестаг - издал резолюцию о реабилитации тех, кого преследовало нацистское военное правосудие за отказ от службы по личным убеждениям и за дезертирство по этим же причинам. Таким «дезертирам» было вынесено более 30 тысяч смертных приговоров, 25 тысяч из них были приведены в исполнение. В майской резолюции 1997 года бундестаг признал, что приговоры нацистских военных судов были несправедливы и не соответствуют ценностям современного правового государства. 15 мая 2001 года, в четвертую годовщину с начала празднования этой даты, в бывшем концентрационном лагере «Бухенвальд» открыли мемориальный камень в память отказников и дезертиров нацистской армии, чтобы почтить заслуживающий уважения поступок людей, осмелившихся пойти против нацистского режима, рискуя собственной жизнью. Надпись на камне гласит: «В память о жертвах нацистского военного правосудия, которые отказались служить в армии, так как не хотели служить криминальному режиму. За период с ноября 1944 года по март 1945 года несколько сотен обвиненных военным судом были посланы в концентрационный лагерь «Бухенвальд». Почти все из них были отправлены отсюда в концентрационный лагерь «Миттель-Дора». Многие не выжили». Проблема отказа от военной службы по убеждениям совести существует и в современном обществе. Во многих странах мира сегодня для таких людей практикуется замена военной службы на гражданскую работу. Но в некоторых государствах такого права отказники не имеют. Поэтому сегодняшняя дата призвана привлечь внимание мировой общественности к проблемам отказников от военной службы по убеждениям совести, а также почтить память всех тех, кто погиб в рамках преследования за отказ от военной службы по убеждениям и за дезертирство.

В 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

В 1875 году произошло землетрясение в Колумбии, оно продлилось всего 45 секунд, но унесло жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением произошло извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.

В 1928 году в этот день в мультфильме «Plane Crazy» впервые появился герой Микки Маус. Сначала он не имел голоса и мало походил на себя будущего.

В 1930 году американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой.

В 1940 году в США в продаже появились нейлоновые чулки.

Неофициальные праздники - День калейдоскопов и День испытания почтовых лошадей.

Именины у Бориса, Афанасия, Глеба, Давида, Зои, Романа и Михаила.

16 мая

В четверг – Международный день мирного сосуществования, учрежденный 8 декабря 2017 года Генеральной Ассамблеей ООН. В международном формате мирное сосуществование – это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает: отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех проблем только путем переговоров. Сама же Организация Объединенных Наций была создана после Второй мировой войны с целью оградить грядущие поколения от бедствий и вероятности новых войн.

16 мая еще отмечается День биографов. Это - дата встречи Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэллом. Она произошла в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона». Стоит отметить, что англичанин Сэмюэл Джонсон, или Доктор Джонсон, как его чаще называли, был выдающимся критиком, лексикографом и поэтом второй половины 18 века. Самым знаменитым его трудом стал «Толковый словарь английского языка», над которым Джонсон работал девять лет. Шотландцу Джеймсу Босуэллу, писателю и мемуаристу, после встречи с Джонсоном выпала честь на протяжении многих лет записывать беседы Джонсона, его невероятно остроумные высказывания и критические замечания. «Жизнь Сэмюэла Джонсона», по мнению многих литературных критиков, стала величайшей биографией, популярной и читаемой и по сей день. Само слово биография произошло от двух древнегреческих слов — жизнь и пишу. Одним из первых биографов можно назвать древнегреческого философа Плутарха.

В 1863 году в этот день началось строительство Одесской железной дороги.

В 1881 году в Германии на окраине Берлина прошел первый в мире электрический трамвай. И все благодаря главе электрической компании, инженеру Вернеру фон Сименсу, который выступил с предложением начать строительство пассажирской электрической линии. История следующая: весной 1879 года Сименс представил на Берлинской выставке первую в мире электрическую железную дорогу – «электролокомотив» с вагонами. Это изобретение стало сенсацией. Поезд из трех вагончиков вмещал 18 пассажиров и двигался со скоростью 7 км/ч. Многие посетители выставки проявили желание совершить поездку в этом удивительном поезде, который двигался «без пара и помощи лошадей». К железным дорогам европейская публика уже успела привыкнуть, но поезд без дымящего паровоза – удивил. Чтобы доказать жизнеспособность такого вида транспорта, Сименсу пришлось на собственные деньги строить демонстрационную модель трамвая на электрической тяге. И 16 мая 1881 года первый в мире электрический трамвай отправился в путь. Так было открыто пассажирское движение на первой в мире электрической железной дороге, что позволило заменить конную тягу на электрическую. Трамвай, двигавшийся со скоростью 30 км/ч, за первые три месяца перевез более 12 тысяч пассажиров. Он, как и первый электровоз, двигался от электричества, поступавшего по рельсам. Привычная нам модель с дугой и проводами появилась в 1890 году.

В 1920 году Жанна д’Арк была причислена католической церковью к лику святых.

16 мая 1929 года впервые состоялась церемония вручения «Оскара» - премии Американской киноакадемии. Она прошла в отеле «Roosevelt» в Голливуде, длилась 15 минут, на ней присутствовало около 250 человек. Кстати, название «Оскар» тогда еще не использовалось, оно появилось в 1934 году. Всем номинантам были вручены так называемые «Благодарственные отзывы».

Саму премию непосредственно придумал глава киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» Луис Барт Майер в 1929 году для поощрения деятелей кино. Сегодня она - одна из самых известных кинематографических наград в мире.

Изначально актеры номинировались не за конкретный фильм, а за все, в которых они снялись в течение года. Победители были известны за три месяца до самой церемонии, результаты передавались в прессу, которая публиковала их одновременно с вручением наград. Так продолжалось до 1945 года, пока газета «Los Angeles Times» не обнародовала результаты более чем за два часа до церемонии, поэтому уже со следующего года появились запечатанные конверты. Лауреатами первой премии стали фильмы: «Седьмое небо», «Восход солнца: песня двух людей», «Крылья» и «Два аравийских рыцаря». А среди актеров победителями были Эмиль Яннингс и Джанет Гейнор. Специальных наград были удостоены Чарли Чаплин - «За универсальность и гениальность в актерской игре, написании, режиссировании и продюсировании фильма «Цирк», и студия Warner Brothers - «За создание фильма «Певец джаза», первой звуковой картины, которая произвела революцию в отрасли». Единственный раз за всю историю «Оскара» на этой церемонии вручалась награда за лучшие титры к немой кинокартине. События первой церемонии вручения кинопремии передавались по радио, а начиная с 1953 года – по телевидению. Сегодня церемония вручения «Оскаров» транслируется в сотнях стран мира в прямом эфире. В течение порядка 70 лет церемония проводилась весной – в конце марта - начале апреля. А с 2004 года сезон церемонии изменился – сейчас ее сдвинули на конец февраля - начало марта. Церемония вручения «Оскаров» приносит экономике штата около 700 млн долларов.

В 1948 году в этот день Израиль выпустил свои первыепочтовые марки.

В 1983 году лондонская полиция впервые использовала для наказания автомобилистов, нарушающих правила парковки, блокирующие устройства.

В 1995 году в Нидерландах был создан бумажный самолет с размахом крыльев 13,97 м.

Неофициальные праздники - День танцев с привидениями, День подлиз и Международный день света.

Именины у Тимофея, Петра, Феодосия, Ульяны и Павла.

17 мая

В пятницу – Всемирный день электросвязи и информационного общества, учрежденный в 2006 году Генассамблеей ООН. Это - профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. До 2006 года этот День праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций. Сам праздник отмечается с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи. Дата неслучайная - 17 мая 1865 года, после двух с половиной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое международное Телеграфное Соглашение и был основан Международный Телеграфный Союз, с 1932 года — Международный Союз Электросвязи.

17 мая – День Весак. «Начни с себя» - таков его смысл. Праздник приходится на майское полнолуние и является самым священным днем для миллионов буддистов всего мира. Считается, что именно в День Весак 2,5 тысячи лет тому назад, в 623 году до нашей эры, родился Будда. В этот же день Будда достиг просветления, и в этот же день он покинул мир на 80-м году жизни. Утверждение Будды - «для того, чтобы изменить мир, необходимо изменить природу человека» - стало основной концепцией праздника. В 2000 году праздник Весак был признан Генеральной Ассамблеей ООН.

17 мая еще отмечается Международный день борьбы с гомофобией. Термин «гомофобия» (от греческого homоs - одинаковый и phоbos - страх, боязнь) появился относительно недавно - в 1972 году. До этого явление, которое сегодня принято называть гомофобией, было общественной нормой. Для обозначения иррационального страха перед гомосексуалистами, неприятия и пренебрежения к представителям сексуальных меньшинств термин «гомофобия» впервые употребил психиатр Джордж Вайнберг. 20 век был, без сомнения, самым гомофобным историческим периодом: депортация геев в концлагеря при нацистском режиме, советский ГУЛАГ, шантаж и преследования в США в эпоху маккартизма... Идею об учреждении 17 мая Международного дня борьбы с гомофобией подал французский писатель и ученый Луи-Жорж Тэн. День был выбран неслучайно — именно 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Международный день борьбы с гомофобией официально отмечается, начиная с 2003 года.

В 1718 году английский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет - «ружье Пакла».

В 1792 году спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера решили основать Нью-Йоркскуюфондовую биржу. Там, где росло это дерево, сегодня расположена Уолл-стрит.

17 мая 1861 года в лондонском Кингз-колледже была впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу шотландского физика Джеймса Максвелла. В качестве фотографируемого объекта Максвелл выбрал бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата. Мнения современников Максвелла по поводу его демонстрации были неоднозначными. Но можно точно сказать, что она стала еще одним шагом в развитии фотографии.

В 1916 году в этот день в Англии впервые в мире был совершен переход на «летнее» время.

Неофициальные праздники – День жареной скорлупы, День окарин, дудок и свистелок в свое удовольствие, День пульмонолога и Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

Именины у Климента, Кирилла, Никиты, Пелагеи, Никифора, Марии и Ивана.

18 мая

В субботу - Международный день музеев. Он был учрежден в 1977 году на очередном заседании Международного совета музеев (ICOM). Сам Совет был создан в 1946 году. Сегодня членами этой организации являются 35 тысяч представителей более 130 стран мира. В этот праздник многие музеи в разных странах открывают свои двери для всех желающих бесплатно.

В третью субботу мая в Украине отмечается профессиональный праздник работников науки - День науки. Он установлен указом президента в 1997 году.

Высшей государственной научной организацией Украины является Национальная академия наук (НАН Украины), образованная 27 ноября 1918 года. Сейчас она включает более 170 научных учреждений, в которых работает почти 35 тысяч человек. НАН Украины занимается исследованиями в области технических, естественных, гуманитарных и общественных наук. В структурных рамках Академии функционируют региональные научные центры.

С 2003 года в третью субботу мая в Украине отмечается День Европы, в соответствии с указом президента. Главной целью данного праздника является демонстрация стремления к сближению со странами Европейского Союза, частью которого наша страна планирует стать. В Европе тоже есть праздник с аналогичным названием, который отмечают 9 мая. В этот день в 1950 году министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступил с призывом к объединению послевоенных европейских государств для их развития и процветания в будущем. Речь политика стала первым шагом на пути к объединенной Европе.

18 мая - День Розовой Пантеры, который был в 2015 году учрежден в Королевстве Любви - сообществе друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. Розовая Пантера – известный персонаж художественных и мультипликационных фильмов, любимый как детьми, так и взрослыми. Учредители праздника, отмечают, что именно способность данного персонажа к нестандартному мышлению и практической реализации своих идей, его юмор и позитивный настрой и стали главными мотивами для учреждения этой новой даты. У праздника есть девиз – «Think pink!» - «Думай по-розовому!», в контексте праздника это обозначает «Думай творчески!». В первый год проведения праздничные мероприятия проходили в разных странах мира в течение двух недель! Сегодня «группа праздника» в социальной сети Facebook объединяет несколько тысяч поклонников. Кстати, к празднику принято выпекать космическое печенье Fairy в виде бинарного кода из нулей и единиц, которое по традиции Сказочного Города подается на тарелочках с розовой каемочкой. И для того, чтобы в этот день видеть мир в розовом цвете, многие байкеры надевают розовые очки.

18 мая 1642 года был основан город Монреаль. История такова: в течение нескольких тысячелетий регион нынешнего канадского Монреаля населяли индейцы. Первое постоянное поселение французов возникло здесь как раз 18 мая 1642 года. Поль Шомеди де Мезоннев стал первым правителем колонии, он и считается основателем Монреаля. Современный Монреаль является сердцем провинции Квебек, негласной ее столицей, где сосредоточена половина населения региона. Это - второй по величине город Канады, и по праву считается культурной и промышленной столицей страны. Построенный по канонам европейской архитектуры, Монреаль гордится своими зданиями, являясь колыбелью европейской архитектуры в Америке. Мотивы фасадов и облицовки относятся к парижской моде, именно поэтому часто город сравнивают со столицей Франции. В нем есть свой Нотр-Дам, свой Дворец правосудия, свое Марсово поле. По числу музеев, художественных галерей, театров он первый в Канаде. В городе насчитывается более 350 парков, около 300 церквей, 15 мостов.

В 1787 году мастерам из Тулузы впервые удалась гравировка по стеклу.

В 1830 году в этот день в США было начато промышленное производство первых газонокосилок.

В 1888 году в США впервые была продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

В 1923 году французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.

В 1944 году 18 мая началась депортация крымских татар. Она проводилась Народным комиссариатом внутренних дел СССР, по решению Государственного комитета обороны. Людей насильно вывозили в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, небольшие группы были отправлены на Урал, в Марийскую АССР и ряд других регионов РСФСР. Операция по депортации началась рано утром 18 мая и закончилась в 16:00 20 мая1944 года. Для ее проведения были задействованы войска НКВД - более 32 тысяч человек. Депортируемым отводилось от нескольких минут до получаса на сборы, после чего их на грузовиках транспортировали к железнодорожным станциям. Оттуда эшелоны под конвоем отправлялись к местам ссылки. По воспоминаниям очевидцев, тех, кто сопротивлялся или не мог идти, расстреливали на месте. По данным Отдела спецпоселений НКВД, в ноябре 1944 года в местах выселения находились 193 865 крымских татар. В первые годы ссылки значительное число высланных погибло от голода и болезней. До 1956 года крымские татары находились на положении спецпоселенцев, а затем без данного статуса, но и без разрешения вернуться на Родину. Указом Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года с татар были сняты обвинения, по которым они были депортированы, и восстановлены конституционные права. Началось возвращение татар в Крым. В конце 1980-х началось активное общественное движение крымских татар за возвращение на Родину. В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». В том же году решением сессии Верховного Совета СССР была образована специальная комиссия по проблемам крымско-татарского народа. В 1990 году Совет министров СССР принял постановление «О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область». С этого времени началось массовое возвращение депортированных народов.

В 1953 году в этот день американская летчица Жаклин Кокран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолетезвуковой барьер.

18 мая 1954 году вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека.

В 1997 году в этот день ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета, установив мировой рекорд – ей исполнилось 102 года.

Неофициальные праздники - Всемирный день виски, День рождения майского жука, День хлыстальщиков и Всемирный день вакцины против СПИДа.

Именины у Ирины, Якова и Адриана.

19 мая

В воскресенье - Всемирный день памяти жертв СПИДа. Его впервые отметили в Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни - красная ленточка и квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек. Около двух третей всех заболевших СПИДом живут в Африке. Первые сообщения о СПИДе появились в 1980-х, но вскоре это заболевание стали называть «чумой XX века». Стоит напомнить, что ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

19 мая 1910 года Земля прошла через хвост кометы Галлея. Последняя

обращается вокруг Солнца с периодом от 74 до 79 лет по сильно вытянутой эллиптической орбите. Несмотря на «столкновение», даже самые чувствительные приборы не зафиксировали никаких необычных явлений в атмосфере Земли, которые можно было бы однозначно связать с этим событием. Так что волна страха, прокатившаяся по многим странам в мае 1910 года, не имела под собой никакой почвы. Пройдя через хвост кометы Галлея, Земля сыграла роль своеобразного зонда. Кстати, Земля уже неоднократно проходила через хвосты комет, и эффект всегда был одним и тем же – никакого влияния на процессы в земной атмосфере вещество хвостов не оказывало.

В 1926 году Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечеринке, устроенной Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили что-нибудь заявить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнес: «Я не знаю, что и сказать… Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!». Эдисон – американский изобретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мира, создатель фонографа, он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году был отмечен высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса. Являлся членом Национальной академии наук США.

Неофициальные праздники - День рождения Кубика Рубика, День парусов на горизонте, День пищевой революции, Международный день борьбы с гепатитом B.

Именины у Дионисия, Михея, Ивана, Василия и Дениса.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная