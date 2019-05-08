В Киеве поймали пророссийского пропагандиста, который призывал в сети к насильственной смене конституционного строя в Украине

По заданию кураторов из РФ он должен был провоцировать массовые беспорядки во время проведения массовых мероприятий 8 и 9 мая.

В Киеве оперативники Службы безопасности Украины разоблачили пророссийского пропагандиста, который по заданию кураторов из РФ готовил и распространял в Интернете антиукраинские информационные материалы.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Как отмечается, информационные материалы были направлены, в том числе, на «радикализацию публичных акций для инициирования массовых беспорядков во время проведения мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне».

Сотрудники СБУ также установили, что, осуществляя администрирование сообществ в запрещенных российских социальных сетях, агитатор распространял идеи «украинской псевдогосударственности» и размещал публичные призывы к насильственной смене конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны.

В спецслужбе отмечают, что ответственность за такие противоправные действия предусмотрена ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители выявили у злоумышленника компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской агитации. Теперь решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.