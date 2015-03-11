Раде предлагают разрешить использовать результаты ЗНО для поступления независимо от года сдачи

Как передает корреспондент УНИАН, авторами данного законопроекта являются народные депутаты Украины Александр Спиваковский, Андрей Гордеев, Сергей Хлань, Иван Винник (все из фракции партии «Блок Петра Порошенко») и Тарас Креминь (фракция партии «Народный фронт»).

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что те граждане, которые сдавали ВНО, могут использовать данные результаты (в информационной карте сертификата внешнего независимого оценивания указывается оценка и количество правильных ответов по каждой из дисциплин сборки) при поступлении в высшее учебное заведение независимо от года сборки. Другие же лица, которые не сдавали ЕГЭ, могут составить оценивания их общей учебной компетентности и использовать полученные таким образом результаты при поступлении в высшие учебные заведения. В записке сказано, что на сегодня граждане, которые после получения среднего образования, не поступили в вуз, вынуждены повторно сдавать внешнее независимое оценивание. «Причем такое оценивание происходит по новой учебной программе, которую соответственно данные граждане не проходили. Это ставит их в неравные условия с участниками внешнего независимого оценивания, которые получили полное среднее образование в год сдачи ВНО», - сказано в пояснительной записке.

Также законопроектом предусмотрено, что специально уполномоченное учреждение, которое проводит внешнее независимое оценивание, обеспечивает размещение на своем официальном веб-сайте таблицы конвертации тестовых баллов в оценки по соответствующей рейтинговой шкале по каждому предмету образования независимо от года сдачи ВНО.

Ранее УНИАН сообщал, что с 5 января началась регистрация абитуриентов на ВНО.