C 5 января начинается регистрация абитуриентов на ВНО

С понедельника, 5 января, Украинский центр оценивания качества образования начинает регистрацию будущих абитуриентов для прохождения в 2015 году внешнего независимого оценивания.

Регистрация будет продолжаться до 20 февраля, напоминает ТСН.

В этом году есть несколько существенных нововведений. Скажем, для вступления в высшее учебное заведение абитуриенты подают сертификаты ВНО исключительно 2015 года. Каждый участник ВНО имеет право сдать тесты не больше чем по четырем учебным дисциплинам.

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Первое тестирование по украинскому языку и литературе состоится уже 24 апреля. Потом после месячной паузы тестирования продолжатся с 3 по 26 июня. Абитуриенты будут сдавать тесты ВНО по украинскому языку и литературе и математике двух уровней сложности – базового и углубленного, избрать который можно на выбор. Кроме того, для всех выпускников общеобразовательных учебных заведений 2015 года результаты ВНО по украинскому языку и литературе будут зачисляться как результаты государственной итоговой аттестации. Они будут определяться на основе количества баллов, набранных за выполнение заданий только по украинскому языку. Все абитуриенты, результаты которых будут не ниже «порогового балла», получат оценку по шкале 100-200 баллов и будут иметь право принимать участие в конкурсном отборе при поступлении на учебу.

ВНО с 2015 года станет обязательным для всех абитуриентов. Даже для тех, кто будет поступать в вузы после учебы в заведениях среднего специального образования.