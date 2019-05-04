TruCAM на дорогах: патрульные составили более 100 тысяч админпротоколов за превышение скорости

В полиции также призвали водителей не нарушать скоростной режим и помнить о собственной безопасности и безопасности людей вокруг.

За 4 месяца патрульные полицейские, пользуясь приборами для измерения скорости TruCAM, составили 100 853 админпротоколов за нарушение скоростного режима.

Об этом сообщила патрульная полиция в Facebook, опубликовав видео использования TruCAM на дорогах.

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«Патрульные полицейские фиксируют превышение установленных ограничений скорости движения водителями и привлекают нарушителей к ответственности. Все ради того, чтобы научить водителей безопасно ездить и соблюдать ПДД», — говорится в сообщении.

Патрульные напомнили, что штраф за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч составляет 255 гривень, а более чем на 50 км/ч — 510 гривень.

В полиции также призвали водителей не нарушать скоростной режим и помнить о собственной безопасности и безопасности людей вокруг.

Напомним, 8 октября в Украине патрульная полиция начала использовать новые устройства для измерения скорости TruCam. Первую неделю полицейские использовали TruCam в пилотном режиме только для профилактики, чтобы водители привыкли к нововведениям.

В полиции пояснили, что устройства TruCam установили на участках наибольшей концентрации ДТП. Подробнее с местом расположения устройств можно ознакомиться на сайте патрульной полиции.

Также в полиции опровергли слухи относительно устройств TruCam о том, что «патрульные будут сидеть в кустах».

Американское устройство TruCam имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. Он работает до 15 часов без подзарядки. TruCam имеет карту памяти на 16 тыс. видеороликов или 40 тысяч фото. Делает до 3 фото в секунду.