На Житомирщине неизвестные похитили 40 туй с аллеи, высаженной в честь погибших участников АТО

Аллею высадили учащиеся и преподаватели лицея, которые вместе собирали деньги на закупку деревьев.

В г. Новоград-Волынский Житомирской области полиция начала расследование по факту кражи 40 туй с аллеи, высаженной на территории лицея в честь погибших участников АТО.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, преступление было совершено в ночь с 1 на 2 мая.

В полиции отметили, что туи похитили с аллеи, которую на территории Новоград-Волынского лицея №4 создали в честь двух погибших в АТО выпускников.

«Поэтому кража деревьев поразила учеников и преподавателей заведения, которые вместе собирали деньги на туи, а потом высаживали аллею. Вчера директор лицея обратилась с соответствующим заявлением в полицию», - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по факту преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Расследование дела продолжается.