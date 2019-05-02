"Глаза ослепли от красоты": Лобода покорила сеть смешным селфи
16:50, 02 мая 2019Общество
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Лобода сфотографировалась вместе с черепашкой.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода поделилась в сети смешным фото. На нем она сфотографировалась вместе с черепашкой.
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Снимок опубликован в Instagram певицы.
"Море, дети, зоопарк - все по плану", - подписала она фото.
"Глаза ослепли от красоты", "Ну почему такая идеальная???", "Какая вы красавица!", "Света и черепашка - идеально, очень милые", - прокомментировали поклонники.
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