"Глаза ослепли от красоты": Лобода покорила сеть смешным селфи

Лобода сфотографировалась вместе с черепашкой.

Украинская певица Светлана Лобода поделилась в сети смешным фото. На нем она сфотографировалась вместе с черепашкой.

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Снимок опубликован в Instagram певицы.

"Море, дети, зоопарк - все по плану", - подписала она фото.

"Глаза ослепли от красоты", "Ну почему такая идеальная???", "Какая вы красавица!", "Света и черепашка - идеально, очень милые", - прокомментировали поклонники.