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"Глаза ослепли от красоты": Лобода покорила сеть смешным селфи

16:50, 02 мая 2019
Общество
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Instagram Светлана Лобода

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Снимок опубликован в Instagram певицы.

"Море, дети, зоопарк - все по плану", - подписала она фото.

"Глаза ослепли от красоты", "Ну почему такая идеальная???", "Какая вы красавица!", "Света и черепашка - идеально, очень милые", - прокомментировали поклонники.

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Теги: #Светлана Лобода