Христиане восточного обряда отмечают Пасху

В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, один из главных религиозных праздников - Пасху. В этот день, согласно христианским верованиям, воскрес Сын Божий после того, как его распяли на кресте.

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Пасхальное богослужение началось во всех церквах, после него традиционно начинают освящать куличи. В храмы из Иерусалима доставили Благодатной огонь, который сошел в 14:31 по киевскому времени. В Киев его привезла украинская делегация.

Воскресение Иисуса Христа из мертвых по прошествии трех дней после смерти - центральная доктрина в Христианстве, которая в течение столетий было проповедано язычникам и является важнейшим событием (праздником, известным как Пасха) христианского общества.

Иисус Христос воскрес в ранней поре в воскресенье, в начале нового еврейской недели, поскольку у древних евреев воскресенье было первым днем недели и начиналась сразу же после захода солнца в субботу.

Поэтому суббота стала святым днем для христиан и тоже называется Господним Днем. Для древних евреев Господним днем был последний седьмой день недели - суббота. Поэтому четвертая заповедь Чти день Господень, чтобы святить его понимается христианами и иудеями по-разному.

Для христиан день Господень воскресение - воскресенье - стал днем отдыха. Выполнение любого труда в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, поскольку такая работа нарушает святость дня Господня, которая заключается в покое и мире.