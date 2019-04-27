В Украину прибыл Благодатный огонь из Храма Гроба Господня (видео)

Делегация Православной Церкви Украины впервые доставила в Украину благодатный огонь.

В субботу, 27 апреля, в Украину прибыл Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Об этом передает 112 Украина.

Делегация Православной Церкви Украины впервые доставила в Украину благодатный огонь.

Огонь планируется передать в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний. Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу.

Напомним, сегодня утром в иерусалимском Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом.

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Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на многих языках мира. После схождения, огонь передал верующим Патриарх Иерусалимский Феофил III. Благодатный огонь в считанные минуты распространился среди верующих, которые находились в храме, после чего его раздали людям, ожидающим снаружи.

Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в Храме над Гробом Господним в Иерусалиме. Чин схождения Благодатного огня совершает в Кувуклии (часовне) Гроба Господня лично Иерусалимский патриарх. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.