В Украине ВНО по математике планируют сделать обязательным

Ввести обязательный экзамен планируют с 2021 года. Нынешние выпускники 9-го класса уже готовятся к нему.

С 2021 года планируется ввести обязательный экзамен по математике для выпускников школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на заседании Верховной Рады во время Часа вопросов к правительству.

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По словам министра, нынешние выпускники 9-го класса уже будут готовиться к такому экзамену.

Гриневич объяснила необходимость экзамена по математике тем, что этот предмет “развивает логику и абстракцию мышления”. Она подчеркнула, что все страны, которые хотят усилить свой инновационный потенциал, уже ввели обязательный экзамен по математике.

Как сообщила Гриневич, экзамен будет двухуровневым. По ее словам, если ученик является "гуманитарием", то он может выбрать первый уровень, а для тех, кто поступает в технические вузы или на технические специальности, необходимо будет выбрать углубленный уровень.

Как сообщал УНИАН, в этом году основная сессия ВНО состоится 21 мая-13 июня, тесты будут сдавать 355 тысяч человек. В целом ВНО будет проходить по 11 предметам.