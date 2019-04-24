В КМИС прокомментировали скандальный опрос об "отсоединении Галичины"

В институте отметили, что социологи регулярно проводят замеры уровня поддержки сепаратизма или автономии отдельных регионов Украины.

В Киевском международном институте социологии прокомментировали опрос на Галичине о «перспективах региона» вроде «отдельного независимого государства» или «присоединения к другому государству», которое проводилось в западных областях Украины.

Как сообщили в пресс-службе КМИС, опрос был проведен не для распространения, а наоборот, для выявления проявлений сепаратизма среди жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

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"Стоит заметить, что украинские социологи регулярно проводят замеры уровня поддержки сепаратизма или автономии отдельных регионов Украины", - подчеркивают социологи.

Как сообщал УНИАН, о факте такого опроса 23 апреля сообщили пользователи соцсетей. В частности, львовская журналистка Светлана Хитрова на своей странице в Facebook выложила фотографии бланков опроса под названием: «Мнения и взгляды жителей Галичины», где в перечне вопросов был следующий: «Галичина должна присоединиться к Польше?».

По данному факту СБУ начала расследование. По предварительным выводам правоохранителей, в данном опросе усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 110 УК Украины. В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.