На Львовщине СБУ взялась за расследование опроса жителей об "отсоединения Галичины"

У жителей Львовщины, в частности, интересовались не хотят ли они присоединиться к Польше.

Служба безопасности Украины во Львовской области проводит проверку по факту распространения в сети Интернет опроса провокационного характера, в котором говорится о «перспективах региона» вроде «отдельного независимого государства» или «присоединение к другому государству».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ во Львовской области.

Читайте такжеВо Львове директор художественного центра отказался продолжать обучение ученика, отец которого поддержал Зеленского

Как отмечается, согласно предварительным экспертным выводам, в проведении так называемого опроса усматриваются отдельные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК Украины. В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Сейчас СБУ принимает меры для установления всех причастных к организации указанной провокации и привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству», - информируют в ведомстве.

Жителей региона призвали не поддаваться на провокации.

Читайте такжеСинютка покидает пост руководителя Львовской ОГА

«С учетом приобретенного спецслужбой опыта обнаружения и блокировки фактов деятельности российских спецслужб против Украины, в том числе направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашем государстве, призываем жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать публичному распространению указанного «опроса», который является очевидным элементом вражеской пропаганды», - отмечается в сообщении.

Как передает корреспондент УНИАН, о факте такого опроса 23 апреля сообщили пользователи соцсетей. В частности, львовская журналистка Светлана Хитрова на своей странице в Facebook выложила фотографии бланков опроса под названием: «Мнения и взгляды жителей Галичины», где в перечне вопросов есть следующий: «Галичина должна присоединиться к Польше?».

Как известно, Львовская область – единственная в Украине, где в ходе выборов президента победил действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали почти 63% избирателей области.