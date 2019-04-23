Журналисты засекли Зеленского во время утренней зарядки в парке под Радой (фото)

Будущий президент делает зарядку в Мариинском парке под наблюдением охраны и тренера, отметили журналисты.

23 апреля утром около 9:30 журналисты застали будущего президента во время утренней гимнастики. 41-летний Владимир Зеленский не изменяет своему режиму дня и до работы занимается спортом.

Журналисты "Страны" увидели его посреди Мариинского парка, неподалеку дома-монстра на улице Грушевского, где он сейчас живет. И если раньше Зеленский на утреннюю пробежку приезжал в ботанический сад на Печерске, сейчас в этом нет необходимости - локация для гимнастики на свежем воздухе у него есть прямо под зданием Верховной Рады, где как раз в это время начиналось заседание.

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Будущего президента сложно узнать. Он в серой олимпийке и шортах фирмы PUMA, черных кроссовках Nike и кепке - такой себе обычный киевлянин на зарядке. Рядом с ним тренер, который следит за правильностью выполнения упражнений, а по периметру парка - охранники, которые внимательно наблюдают за процессом. Журналисты насчитали их, как минимум, четыре, но вполне вероятно, их больше.

Как стало известно "Стране", в это утро Зеленский занимался с тренером Дмитрием Ткаченко, который неоднократно участвовал в блогах Зе о здоровом образе жизни Ze Kubiki.

Дмитрий Ткаченко - мастер спорта по современному пятиборью, многократный победитель украинских и международных соревнований по триатлону на олимпийской и спринт дистанции.

"Люди к победителю президентской гонки не подходят, скорее всего, не понимают, что это именно он. Сегодня во время утренней зарядки Владимир Зеленский делал в основном силовые упражнения с использованием фитнес-резинки, и, конечно, же пробежал несколько километров по парку", - отметили журналисты.

Напомним, что два года назад Владимир Зеленский снял спортивный видеоблог Ze Kubiki, в котором вышло 24 ролика с упражнениями и рецептами правильного питания.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработала 99,87% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45%.