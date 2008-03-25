В исправительной колонии №55 спецназ запихивал заключенных головой в унитазы?

18 марта в учреждении исполнения наказаний №55 (Софиевка Вольнянского района Запорожской области) "спецназовцы в масках и полном боевом снаряжении жестоко избили осужденных", сообщил УНИАН сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ.

По его словам, заключенных “били ногами, руками, резиновыми палками, ставили на растяжку, кое-кого запихивали головой в унитаз”.

Источники правозащитников в колонии утверждают, что нескольких осужденных после избиения отливали водой, чтобы они пришли в чувство, заметил Е.ЗАХАРОВ.

“Проверить приведенные сведения мы не имеем возможности, поєтому Харьковская правозащитная группа обратилась к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека и Генеральной прокуратуре Украины”, - заявил Е.ЗАХАРОВ.