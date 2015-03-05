В Харькове с рельсов сошел трамвай: пострадали 4 человека, в том числе ребенок

В Харькове в результате схода трамвая с рельсов пострадали четыре человека, в том числе 1 ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан, авария произошла сегодня в районе Новожаново на улице Октябрьской революции.

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По ее сведениям, в больницу скорой и неотложной помощи доставили 4 человек, в том числе 1 ребенка, которые пострадали в результате этой аварии.

Горбунова-Рубан отметила, что состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, медики предполагают возможную ампутацию ноги, пострадавший находится в операционной. Еще у одного пострадавшего перелом ноги, у другого - ушиб. Также в больнице находится ребенок с легким сотрясением мозга.