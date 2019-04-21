На Днепропетровщине открыли Музей боевых действий на востоке Украины (фото)

Инсталляцию, которая стала основой музея, – блиндаж и блокпост – создали бывшие бойцы.

В Никополе на Днепропетровщине 20 апреля открыли «Музей боевых действий на востоке Украины». Создание музея инициировали сами участники боевых действий на Донбассе – члены Общественного союза «Ассоциация участников боевых действий Никопольщины».

Об этом сообщает Радио Свобода.

Музей открыли в бывшей библиотеке, отремонтированной за счет средств городского бюджета. Инсталляцию, которая стала основой музея, – блиндаж и блокпост – создали сами бывшие бойцы.

Читайте такжеНа Черниговщине открыли памятник погибшим на Донбассе воинам (фото)

Музейную экспозицию дополняют экспонаты из зоны АТО – осколки снарядов из «Смерчей» и «Градов», личные вещи солдат, документы, фотографии и тому подобное.

В музее расположены портреты 33 бойцов, уроженцев города Никополя и Никопольского района, которые погибли на Донбассе.

В здании музея также будет действовать комната психологической помощи бывшим военным, тренинговый зал и кабинет Центра помощи участникам АТО.

«В помещении можно будет проводить тренинги, смогут общественные организации собираться, можно будет оказывать психологическую помощь бывшим военнослужащим. Будем создавать тематические выставки, проводить экскурсии, в том числе для старшеклассников, для молодежи», – рассказал руководитель никопольского Центра помощи участникам АТО Сергей Копчик.