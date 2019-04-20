На Волыни задержали солдата-срочника, который с автоматом сбежал из воинской части

На поиски солдата ушло три дня.

На Волыни сегодня ночью после трех суток поисков задержали солдата срочной службы, который с оружием и боеприпасами сбежал с места несения службы в воинской части города Владимир-Волынский.

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Об этом на своей странице в Facebook сегодня утром сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Волынской области Сергей Козак.

«Более трех суток кропотливой совместной работы и поисков, и вот результат... Дебаты дебатами, а именно этой ночью полицейскими ГУ НП в Волынской области совместно с военнослужащими 14 ОМБр этот "гулящий мужчина с ружьем" был задержан, автомат с патронами при нем...», - отметил Козак.

Как сообщал УНИАН, солдат сбежал из военной части вечером 16 апреля.

На военную службу был призван в ноябре 2018 года Братским районным военным комиссариатом Николаевской области.

С января 2019 года проходил срочную военную службу в 14-й отдельной механизированной бригаде.