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Ани Лорак "засветила" соски в Instagram (фото)

19:27, 18 апреля 2019
Общество
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Лорак - любитель пикантных нарядов / фото instagram.com/stories/anilorak

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото со съемок клипа на песню "Я тебя ждала", на которых предстала в пикантных нарядах.

Так, в первом кадре исполнительница появилась в черном латексном костюме, обнажающем ее подтянутые ягодицы и живот, а также пышную грудь. 

На втором снимке Ани Лорак решила подчеркнуть свою осиную талию бежевым латексным платьем. На этом фото артистка "засветила" соски.

Как сообщалось, во вторник, 16 апреля, опальная украинская певица Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала".

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Теги: #фото#Ани Лорак