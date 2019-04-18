Ани Лорак "засветила" соски в Instagram (фото)

Исполнительница покоряет публику соблазнительными нарядами.

Опальная украинская певица Ани Лорак часто надевает такие наряды, которые выгодно подчеркивают все прелести ее фигуры.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото со съемок клипа на песню "Я тебя ждала", на которых предстала в пикантных нарядах.

Так, в первом кадре исполнительница появилась в черном латексном костюме, обнажающем ее подтянутые ягодицы и живот, а также пышную грудь.

На втором снимке Ани Лорак решила подчеркнуть свою осиную талию бежевым латексным платьем. На этом фото артистка "засветила" соски.

Как сообщалось, во вторник, 16 апреля, опальная украинская певица Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала".