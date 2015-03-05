Во Львовской области заработал единый номер экстренной службы "112"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, во Львове сегодня состоялось торжественное подписание меморандума о начале работы во Львовской области службы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру «112».

В рамках подписания меморандума состоялась презентация работы телефонной линии «112».

Документ подписали глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, председатель Львовского областного совета Петр Колодий, начальник ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Сергей Дмитровский, начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Дмитрий Загария, директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Богдан Чечетка, председатель правления ПАО «Львовгаз» Владимир Зленко и директор Львовского областного контактного центра Тарас Ропяник.

Все стороны, подписавшие этот Меморандум, обязались безотлагательно и оперативно реагировать на все вызовы, поступающие с телефонного номера «112».

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Председатель Львовского облсовета Колодий отметил, что введение единого номера экстренной службы ”112” должно положительно сказаться на качестве жизни людей.

«Введение в действие системы экстренного вызова – это шаг, который приближает украинское общество к европейским стандартам», - сказал он.

Также председатель облсовета призвал общину Львовской области, в частности, и журналистов активно приобщаться к устранению недостатков и совершенствованию работы службы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру.

Система вызова помощи по номеру «112» – это первый в Украине тестовый проект экстренной службы помощи по единому номеру, который охватывает всю область и объединяет четыре службы – скорую медицинскую помощь, милицию, аварийную газовую и пожарно-спасательную службы. Также по телефону «112» можно подать обращение в областную или районные райгосадминистрации области по поводу состояния жилищно-коммунальных объектов. Каждое обращение и вызов будет сниматься с контроля лишь после подтверждения о выполнении.

На время введения в действие единого телефонного номера экстренной службы «112» параллельно с ним во Львовской области будут продолжать работать телефоны 101, 102, 103 и 104.