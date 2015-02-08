IT-разработки для переселенцев из Донбасса: горячая смс-линия и сервис по поиску жилья

Проект смс-сервиса для переселенцев из Донбасса, который действует, как горячая линия, победил в Национальном хакатоне помощи переселенцам из Донбасса, который длился 7-8 февраля в Киеве.

По словам представителя команды-разработчика сервиса Глеба Кошукова, пользователю будет достаточно отправить на номер горячей линии сообщение с определенным хэш-тегом - и он получит номер волонтера или службы, которая может решить его проблему или сориентировать его в новом городе, сообщает Радио Свобода.

Также в финал конкурса прошли проекты информационного портала, который бы объединил различные уже существующие ресурсы, и сервис поиска жилья для переселенцев, подобный сети каучсерфинга, когда зарегистрированные пользователи могут общаться между собой, оставлять отзывы и т.д.

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Этот хакатон - совместное мероприятие украинских разработчиков программного обеспечения, общественных активистов и государственных служб. Призовой фонд на воплощение проекта составляет 45 тысяч гривень.