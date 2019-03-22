"Мать драконов" из "Игры престолов" призналась, что пережила инсульт

Эмилия Кларк, звезда сериала "Игра престолов", также призналась, что перенесла две операции на мозге.

Британская актриса Эмилия Кларк рассказала изданию The New Yorker, что во время съемок сериала "Игра престолов" перенесла инсульт.

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Она отметила, что это произошло в 2011 году, во время съемок второго сезона, когда она занималась в спортзале, чтобы снять стресс.

"Я переодевалась в спортзале, когда у меня начиналась сильная головная боль. Я была такой разбитой, что едва могла надеть кроссовки. Когда я начала тренироваться, смогла выполнить несколько упражнений, пыталась игнорировать боль, но не могла и сказала, что мне нужен перерыв", - рассказала актриса.

Она дошла до туалета, где ее в критическом состоянии увидела посетительница зала и вызвала "скорую".

"Стреляющая, колющая, стискивающая боль усиливалась. Я чувствовала, что происходит какое-то повреждение мозга", - поделилась воспоминаниями Кларк.

Врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние, являющееся тяжелой формой инсульта. Кларк перенесла две операции на мозге. По словам актрисы, сейчас она чувствует себя хорошо.

Как сообщал УНИАН,премьера финального сезона "Игры престолов" запланирована на 14 апреля 2019 года на канале НВО. Он будет состоять из шести серий.