Жизнь, конечно, не фонтан: в сети показали, во что оккупанты превратили Симферополь (фото)

На фото запечатлен один и тот же фонтан в одном из городских парков, причем к 2019 году он практически высох и замусорился.

В сети появилось очередное фото из аннексированного Россией Крыма, наглядно демонстрирующее последствия аннексии. Снимок выложила в сеть популярный крымский блогер RoksolanaToday&Крым‏. В кадре запечатлен один и тот же фонтан в одном из городских парков в административном центре Крыма. Причем на снимке, сделанном в 2019 году, он практически высох и замусорился. Как сообщал УНИАН, ялтинский журналист Евгений Гайворонский, которого в оккупированном Крыму продержали под арестом 12 суток якобы за употребление наркотиков, заявил, что покаялся за поддержку аннексии Крыма в 2014 году.

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