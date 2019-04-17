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Жизнь, конечно, не фонтан: в сети показали, во что оккупанты превратили Симферополь (фото)

09:14, 17 апреля 2019
Общество
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Иллюстрация

Снимок выложила в сеть популярный крымский блогер RoksolanaToday&Крым‏.

В кадре запечатлен один и тот же фонтан в одном из городских парков в административном центре Крыма. Причем на снимке, сделанном в 2019 году, он практически высох и замусорился.

Фото после аннексии Крыма Россией / блогер RoksolanaToday&Крым‏
Фото до аннексии Крыма Россией / simfion.net

Как сообщал УНИАН, ялтинский журналист Евгений Гайворонский, которого в оккупированном Крыму продержали под арестом 12 суток якобы за употребление наркотиков, заявил, что покаялся за поддержку аннексии Крыма в 2014 году.

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Теги: #Крым#Симферополь