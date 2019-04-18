Чистый четверг 2019: традиции и приметы

Чистый четверг в 2019 году отмечают 25 апреля. В этот особенный день стоит направить свои силы на уборку и придерживаться обрядов и примет, которые связаны с Чистым четвергом. По традиции именно в Чистый четверг дом готовят к Христову Воскресению, а после не убирают до самой Пасхи. О каких еще обычаях и верованиях стоит помнить в Чистый четверг?

Чистый четверг в 2019 году наступит за три дня до Пасхи - 25 апреля.

Обряды и традиции в Чистый четверг, предшествующий Страстной пятнице, нацелены на очищение – не только жилища, но и души. Считается, что именно в этот день верующий человек должен расстаться со своими страхами, проблемами и грешными помыслами. Такой «груз» нельзя нести на своих плечах в светлый праздник Пасхи. Кроме того, четверг Страстной недели обладает большой магической силой. Поэтому очень важно знать, какие приметы и обычаи Чистого четверга существуют.

Традиции Чистого четверга

Искупаться до восхода солнца. Встань до восхода солнца и искупайся. Вода в это время обладает целебными свойствами – смывает порчу, болезни и грехи. Наши предки были уверены, что следование этой традиции поможет оставаться счастливым и успешным до следующего Чистого четверга, а также очистить душу и тело.

Во время купания можно прочитать заговор на удачу: «Чистый четверг Пасху славит, весь народ православный Пасху славит, так бы и меня люди славили, и млад, и стар, чтоб в почете у начальства я раб Божий (имя) ходил, чтоб дело мое мне прибыль приносило. Золото к моим рукам липнет, льнет. Монеты в кошельке позвякивают. Ключ. Замок. Язык. Аминь».

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Заканчивают купание в Чистый четверг обливанием прохладой водой. Умыться с серебра после пробуждения. Перед умыванием в таз с водой нужно добавить серебряную монетку или ложку. Согласно поверью, такое умывание подарит человеку крепкое здоровье и красоту. Если же в доме есть цельная серебряная посуда, в которую можно налить воду для умывания, используй именно ее для себя и для всех домочадцев.

Убраться в доме. Именно с Чистого Четверга начинается масштабная подготовка к Пасхе. В этот день нужно сделать генеральную уборку. Если ты хорошенько приберешься в доме, в нем появится радость. Не поленись вымыть окна, двери, стены, полы и потолки, выбить ковры и дорожки, постирать портьеры и прочий текстиль. Когда делаешь полную уборку, то и жить становится легче и приятней. Недаром считается, что в этот день можно очиститься не только от грехов, но и от мирской суеты. А что такое грязь и пыль как не воплощения городской суеты. Задача каждого христианина в Чистый четверг – провести очищение. Поэтому необходимо вынести весь сор из дома, собрать хлам, паутину, а вместе с тем – негативную энергию, которая успела накопиться за год.

Начать уборку советуют с очищения икон и лампад, если таковые имеются у тебя в доме. Если нет, можешь как раз купить себе в дом красивую икону, и основать новую семейную традицию.

Избавиться от лишнего. Не забудь избавиться от хлама. Отдавать старые вещи другим людям в этот день не принято – чтобы из твоего дома не ушло благополучие, отправляй все в мусорную корзину.

Испечь куличи и приготовить пасхи. С самого утра Чистого четверга хозяйки ставят тесто, «чтобы поднималось». А ближе к вечеру, прочитав молитву, приступают к праздничной выпечке. Сделай творожную пасху, напеки пасхальных куличей, и покрась яйца. Чтобы все удалось, во время готовки старайся сохранять хорошее расположение духа – думай только о позитивном. Кстати, с приготовлением куличей связано и другое поверье: по тому, насколько пышным и вкусным получилось лакомство, можно судить, насколько радостным и легким будет год. Творожная пасха – символ плодородия и силы.

Приготовить «черную» соль. Городской хозяйке подойдет такой способ: каменную соль, непрерывно помешивая, перекали на сухой сковороде до темного цвета. Этой солью необходимо приправлять все праздничные блюда – она обладает животворной силой.

Сходить к парикмахеру. Если тебе уже пора к мастеру, обнови стрижку именно в Чистый четверг. Считается, что вместе с остриженными прядями уходит все зло, а также сглазы и недуги.

Посетить храм, чтобы исповедоваться и причаститься. Это поможет очистить душу от грехов. В Великий Четверг необходимо посетить церковную службу. В этот день они посвящены воспоминаниям о земных страданиях Христа во имя нашего спасения. В том случае, если ты еще не задумывалась о посещении церкви, можешь попробовать, наконец, сделать это. Подготовься морально, попытайся пронаблюдать за своими ощущениями. Сконцентрироваться на мыслях, что возникают во время службы. Отследить, как на тебя это влияет. Если ты почувствуешь положительный эффект, может, это начало новой для тебя традиции или практики? Также в этот день советуют исповедаться и причаститься. Довольно логично: если в этот день нужно очиститься, лучше всего сделать это тотально. Проведи ревизию поступков, которыми ты недовольна, и озвучь свои соображения. Может, ты почувствуешь облегчение и прилив сил для новых начинаний.

Приметы в Чистый четверг

Если встретить приближающийся праздник Пасхи в грязном доме, то следующий год будет тяжелым и неудачным. Во время уборки в Чистый четверг можно найти то, что давно искали.

Если три раза подряд пересчитать все деньги в доме, семью ждет достаток и благополучие.

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Одалживая что-либо в Чистый четверг, можно вместе с вещью отдать счастье и достаток. Пользуйся только собственной посудой. Не давай в долг деньги и не одалживай соседям или родственникам кухонную утварь.

Хорошая, солнечная погода в Чистый четверг – предвестник теплого остатка весны. Дождь говорит о том, что холода продержатся до самого лета.

В Чистый четверг готовят четверговую соль. Обычную соль перепекают в печи, а затем освящают в церкви. Четверговая соль имеет массу целебных свойств.

Существует поверье, что в четверг перед Страстной пятницей можно спросить у потусторонних сил о своем будущем. Для этого нужно взять свечу, принесенную с вечерней службы, зажечь ее и пойти на чердак.