Моряков почти пять месяцев удерживают в СИЗО.

На следующей неделе в Москве состоится очередное судилище над 24 украинскими военнопленными моряками.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

«Ребят уже почти пять месяцев удерживают в Лефортовском СИЗО в Москве. На них постоянно оказывается давление и им нужна поддержка родных. Чтобы увидеть своих сыновей, братьев и супругов, родные собираются ехать на так называемые судебные заседания из разных уголков Украины», - отметила она.

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По словам Денисовой, на приобретение билетов в Москву нужны немалые средства.

«Работники Секретариата уполномоченного вместе со мной собрали и перечислили 30 тысяч 500 гривен. Мы призываем всех присоединиться к сбору средств!» - отметила она.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.