В России назначили психиатрические экспертизы всем 24 военнопленным морякам – адвокат

Психиатрические экспертизы должны начаться на следующей неделе.

Российское следствие назначило психиатрические экспертизы всем 24 военнопленным украинским морякам.

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил на странице в Facebook.

"21 марта состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Михаила Власюка. Следствие ознакомило Михаила и его адвоката Исляма Велиляева с постановлением о назначении комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы", - написал он.

По данным Полозова, защита также заявила ходатайство о присутствии адвоката при проведении данной экспертизы в отношении Власюка.

"Следствием не было представлено защите никаких сведений об объективных обстоятельствах, предусмотренных статьей 196 УПК РФ, являющихся основанием для обязательного назначения судебной экспертизы", - отметил Полозов.

Читайте такжеПосольство США призывает Россию немедленно освободить украинских моряков, а не проводить психиатрические экспертизы

Таким образом, психиатрическая экспертиза назначена в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.

Полозов отметил, что проведение экспертиз должно начаться на следующей неделе в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" Минздрава России.

Он также добавил, что позиция адвокатов относительно данных экспертиз остаётся прежней - их проведение в отношении военнопленных украинских моряков является незаконным, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.