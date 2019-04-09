Украина выдала РФ подозреваемого в убийстве главреда российского Forbes Хлебникова

СБУ задержала его еще в 2017 году.

Украина экстрадировала в Россию подозреваемого в убийстве главного редактора российского филиала Forbes Пола Хлебникова чеченца Магомеда Дукузова.

Об этом говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, которое было отправлено Совету Федерации, передает "РИА Новости".

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"Несмотря на осложнение межгосударственных отношений России и Украины, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентными органами Украины в текущем году принято решение о выдаче в Россию 22 человек, в том числе Дукузова М.И., которого обвиняют в убийстве главного редактора российского издания журнала "Форбс" гражданина США Пола Хлебникова", - сообщается в докладе Чайки.

Конкретную дату выдачи Дукузова российский генпрокурор не назвал.

Напомним, главред российского Forbes Пол Хлебников был застрелен в июле 2004 года на выходе из редакции. В этом преступлении подозревается ряд лиц, среди которых и два брата – уроженцы Чечни Казбек и Магомед Дукузов. СБУ сообщила о задержании Магомеда в ноябре 2017 года. Там отметили, что его разыскивал Интерпол, а сам он после бегства из России находился в составе организованной преступной группировки, которая в Украине занималась вымогательством денег у частных предпринимателей.