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На военную службу из Киева планируют призвать почти 800 юношей - военный комиссар

13:45, 08 апреля 2019
Общество
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На военную службу из Киева планируют призвать 780 юношей / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявлин.

Он рассказал, что в Киеве, как и в целом по Украине, весенне-летняя призывная кампания началась 1 апреля, и продлится три месяца - до конца июня. Планируется призвать на военную службу 780 киевлян, из них 423 - в ряды Вооруженных сил Украины, 190 - в Национальную гвардию, 147 - в Государственную пограничную службу и 20 - в Государственную специальную службу транспорта.

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В целом призывной резерв в столице составляет более 30 тысяч человек.

По словам Клявлина, это все жители Киева в возрасте от 20 до 27 лет. Однако, отметил он, эта цифра не учитывает тех, кто имеет отсрочку от прохождения военной службы по призыву, а также тех, кто не может служить по медицинским показаниям.

Также он выразил надежду, что проблем с призывом, которые имели место в ноябре прошлого года, когда Киеву удалось выполнить план призыва, только продлив срок отправки юношей в воинские части, в ходе этой призывной кампании не будет.

"Пока у нас все идет по плану, и проблем мы не видим", - подытожил военный комиссар.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине, согласно указу президента от 30 января 2019 года, начался призыв граждан на срочную военную службу.

Согласно документу, предполагается призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправки в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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Теги: #Киев#призовники#призыв в ВСУпогода в Киеве