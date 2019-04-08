На военную службу из Киева планируют призвать почти 800 юношей - военный комиссар

Всего в столице насчитывается более 30 тысяч юношей призывного возраста.

В ходе весенне-летней призывной кампании на военную службу из Киева планируют призвать 780 юношей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявлин.

Он рассказал, что в Киеве, как и в целом по Украине, весенне-летняя призывная кампания началась 1 апреля, и продлится три месяца - до конца июня. Планируется призвать на военную службу 780 киевлян, из них 423 - в ряды Вооруженных сил Украины, 190 - в Национальную гвардию, 147 - в Государственную пограничную службу и 20 - в Государственную специальную службу транспорта.

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В целом призывной резерв в столице составляет более 30 тысяч человек.

По словам Клявлина, это все жители Киева в возрасте от 20 до 27 лет. Однако, отметил он, эта цифра не учитывает тех, кто имеет отсрочку от прохождения военной службы по призыву, а также тех, кто не может служить по медицинским показаниям.

Также он выразил надежду, что проблем с призывом, которые имели место в ноябре прошлого года, когда Киеву удалось выполнить план призыва, только продлив срок отправки юношей в воинские части, в ходе этой призывной кампании не будет.

"Пока у нас все идет по плану, и проблем мы не видим", - подытожил военный комиссар.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине, согласно указу президента от 30 января 2019 года, начался призыв граждан на срочную военную службу.

Согласно документу, предполагается призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправки в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.