В Украине начинается весенний призыв на срочную службу

Весной в Вооруженные силы и прочие военные формирования будут отправлены более 18,7 тыс. человек.

В Украине начинается призыв граждан на срочную военную службу.

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В соответствии с указом президента Украины №22/2019 от 30 января 2019 года, призыв продлится до июня включительно.

Согласно документу, предполагается призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Согласно распоряжению правительства, в апреле-июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут отправлены 18 тыс. 752 человека.

Из них в Вооруженные силы – 9 тыс. человек, Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Государственную пограничную службу – 4 тыс. человек, Национальную гвардию Украины – 5 тыс. 152 человек.