ВСУ поставил точку: памятник "Основателям Одессы" с центральной фигурой Екатерины II признан законным

Верховный суд Украины признал законность установки в 2007 году памятника «Основателям Одессы», центральной фигурой которого является императрица Екатерина II.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания в мэрии заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, местная власть выиграла судебную тяжбу у общественной организации «Сич» – соответствующее решение принял в апреле Верховный суд Украины.

«Суд поставил точку в деле… Все требования о сносе или переносе памятника отклонены», - сказал Труханов.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник «Основателям Одессы» – точную копию оригинала, демонтированного большевиками в 1920 году. Центральная фигура монумента – императрица Екатерина II.

Украинские националисты неоднократно угрожали уничтожить монумент. После его установки в городе неоднократно происходили столкновения между сторонниками и противниками памятника.

Летом 2017 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника «Основателям Одессы». Иск подала «Ассоциация казацких обществ «Сич».

Также в 2017 году Институт национальной памяти предложил Одесскому городскому совету демонтировать памятник.

В феврале 2018 года Одесский апелляционный административный суд отказался обязать местные власти перенести монумент.

Справка УНИАН. Памятник «Основателям Одессы» представляет собой композицию, центральная фигура которого – императрица Екатерина II. Ее окружают – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц Деволан.

Впервые монумент был открыт на Екатерининской площади 2 сентября 1900 года. Через 20 лет композицию демонтировали, позднее на площади установили памятник Карлу Марксу, но он был уничтожен во время Второй мировой войны. В 1965 году на этом месте был установлен памятник морякам-потемкинцам – площадь тогда называлась Потемкинской. В 2007 году «потемкинцев» перенесли на Таможенную площадь. На площади, которой вернули предыдущее название, установили монумент «Основателям Одессы».