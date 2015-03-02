Под Домом правительства митингуют около тысячи шахтеров

Как передает корреспондент УНИАН, шахтеры требуют от Кабинета министров погасить долги по зарплатам и оплатить предприятиям средства за добытый уголь.

Горняки стучат касками по металлическому забору на входе в подъезды Дома правительства.

Ранее сегодня они проводили митинг возле Верховной рады.

Читайте такжеПод Кабмином митингуют шахтеры. Яценюк создает комиссию по реформированию отраслиКак сообщал УНИАН, месяц назад, 28 января 2015 года, около 200 шахтеров проводили акцию под Кабинетом министров с требованием вернуть дотации угольной отрасли, направлять средства на развитие и строительство шахт, а также просмотреть рост налогообложения доходов шахтеров.

Кроме того, 29 января под здание Минэнергоугля пришло около 1 тысячи шахтеров с требованием вернуть госдотации угольной отрасли, направлять средства на развитие и строительство шахт, а также просмотреть рост налогообложения доходов горняков. Среди протестующих были представители как государственных шахт, так и частных, входящих в энергохолдинг ДТЭК.